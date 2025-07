A la Une , Vie locale



Les promotions 2025

Une salle remplie d’émotion et de fierté au centre sportif pour les promotions des 11e ce vendredi 27 juin. Les parents, familles et amis fiers et émus de voir leurs enfants recevoir leur attestation de fin de scolarité obligatoire ou leur certificat. La volée 2025 se compose de quatre classes, trois de voie générale et une de voie prégymnasiale.